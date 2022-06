Reddito di cittadinanza, il caso dei 10 mila lavori rifiutati in Campania: «L’offerta non è congrua» (Di martedì 14 giugno 2022) In Campania ci sono 9945 posti di lavoro offerti nella piattaforma MyAnpal ma i percettori del Reddito di cittadinanza non li ritengono congrui. I profili ricercati dagli imprenditori negli ultimi 18 mesi hanno creato zero assunzioni tra i percettori del sussidio. Quasi la metà dei posti, racconta oggi Il Mattino, riguarda aziende in provincia di Napoli. Il settore che cerca più figure professionali è quello dei servizi. 6000 i posti offerti, tra cui molti operai specializzati e artigiani. I contratti firmati sono stati però soltanto 130. Nessuno tra i percettori del Reddito. Poi c’è l’edilizia, che cerca 1716 lavoratori ma finora ne ha trovati solo 74. Circa 4mila tra i posti offerti in totale sono a tempo indeterminato. Ma soltanto 44 assunzioni sono state attivate. Le rinunce Ma perché così ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Inci sono 9945 posti di lavoro offerti nella piattaforma MyAnpal ma i percettori deldinon li ritengono congrui. I profili ricercati dagli imprenditori negli ultimi 18 mesi hanno creato zero assunzioni tra i percettori del sussidio. Quasi la metà dei posti, racconta oggi Il Mattino, riguarda aziende in provincia di Napoli. Il settore che cerca più figure professionali è quello dei servizi. 6000 i posti offerti, tra cui molti operai specializzati e artigiani. I contratti firmati sono stati però soltanto 130. Nessuno tra i percettori del. Poi c’è l’edilizia, che cerca 1716 lavoratori ma finora ne ha trovati solo 74. Circa 4tra i posti offerti in totale sono a tempo indeterminato. Ma soltanto 44 assunzioni sono state attivate. Le rinunce Ma perché così ...

Pubblicità

fattoquotidiano : “A Dubai il personale si trova perché non c’è il Reddito di cittadinanza”. L’intervista omette gli sfruttati dagli… - Mov5Stelle : È dal primo giorno che attaccano il Reddito di Cittadinanza per colpire politicamente il Movimento 5 Stelle. Guard… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza tagliato agli invalidi, nuovo appello al governo: “Approvi emendamento per modificare la no… - danife75 : RT @unoscribacchino: Torturati, stuprati, picchiati. Milioni di nuovi schiavi… Ma almeno non c’è il reddito di cittadinanza! Senza vergogn… - alberto_dalto : RT @lucianocapone: Da leggere il lungo approfondimento di @OGiannino sul salario minimo legale, in particolare l’integrazione con le soglie… -