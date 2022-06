Reazione a catena, gli sfidanti 'Venti e tre' ammoniti da Marco Liorni (Di martedì 14 giugno 2022) Continua la marcia di coloro che possono definirsi i migliori campioni di questa edizione di Reazione a catena 2022: I tre gemelli. Andrea, Lorenzo e Daniele sono riusciti a riconfermarsi all'interno del game show di mamma Rai, dopo aver sfidato le new entry 'Venti e tre'. Si può dire che è stata una puntata movimentata, vista la bravura degli sfidanti che sono anche riusciti a chiudere la Zot, conquistando 65 secondi di tempo per L'Intesa Vincente! Nonostante ciò, I tre gemelli non si sono lasciati scoraggiare, mettendo a segno una nuova impresa entusiasmante. Per quanto riguarda gli sfidanti, sono stati ammoniti proprio sul finale! Reazione a catena, l'ammonizione sul finale per i 'Venti e tre' Reduci dalla loro seconda vittoria di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 giugno 2022) Continua la marcia di coloro che possono definirsi i migliori campioni di questa edizione di2022: I tre gemelli. Andrea, Lorenzo e Daniele sono riusciti a riconfermarsi all'interno del game show di mamma Rai, dopo aver sfidato le new entry 'e tre'. Si può dire che è stata una puntata movimentata, vista la bravura degliche sono anche riusciti a chiudere la Zot, conquistando 65 secondi di tempo per L'Intesa Vincente! Nonostante ciò, I tre gemelli non si sono lasciati scoraggiare, mettendo a segno una nuova impresa entusiasmante. Per quanto riguarda gli, sono statiproprio sul finale!, l'ammonizione sul finale per i 'e tre' Reduci dalla loro seconda vittoria di ...

Frances04110970 : 'Reazione a catena' altra trasmissione Rai 1 come l'Eredità a mio parere non semplice e noiosa che ti fa vincere poco e più spesso niente. - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di martedì 14 giugno: i Tre Gemelli e la parola vincente di oggi - okaycomputerr : L'ho fatto leggere a mia madre e ha detto 'forse sta guardando troppo reazione a catena' A casa mia CEOs of comedy - Vittoriaaaa19 : guardare reazione a catena mi fa così godere - Zenaxora : @RaiUno un'altra buffonata gigante su rai1 a reazione a catena....hanno silenziato 105 per non fare pubblicità BUFFONI -