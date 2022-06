Real Madrid, Tchouameni ha iniziato le visite mediche FOTO (Di martedì 14 giugno 2022) Aurelien Tchouameni è pronto a iniziare la sua avventura con il Real Madrid. Il nazionale francese sta svolgendo in questo istante le... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Aurelienè pronto a iniziare la sua avventura con il. Il nazionale francese sta svolgendo in questo istante le...

Pubblicità

calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - DiMarzio : #Calciomercato I @realmadrid: ufficiale l’arrivo di #Tchouameni dal @AS_Monaco - GrecoSalvator3 : RT @giampdisan: Di fatto, come diceva #Agnelli, la #SuperLega inglese esiste già ed è questa roba qui. Nessuno può competere. Nemmeno il Re… - Rioda__ : @Gianluc58594170 @PolliceAzzurro @sscnapoli @dries_mertens14 @SerieA Cavani venne sostituito in maniera direi abbas… -