Real Madrid | fissato il prezzo di Mendy

(Di martedì 14 giugno 2022) Ilpuò cedere Ferlandin estate, ma non adi saldo: secondo Sport, Florentino Perez chiede non meno di 50 milioni...

Pubblicità

futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Real Madrid, Marcelo dice addio ai blancos. Florentino: “Sarà sempre casa tua” - Mediagol : VIDEO Real Madrid, Marcelo dice addio ai blancos. Florentino: “Sarà sempre casa tua” -

2 Nel giorno dell'addio di Marcelo al, un altro pilastro dei Blancos , Toni Kroos , ha voluto tributargli un omaggio. Il tedesco ha infatti usato il suo profilo Twitter per affermare di aver giocato con il miglior terzino ...Il nuovo centrocampista del, Aurelien Tchouameni, in arrivo dal Monaco in cambio di 80 milioni, più 20 di bonus, si è presentato oggi in grande stile nella Ciudad Deportiva. Ai giornalisti ha subito detto: "...Durante la conferenza stampa d’addio al Real Madrid, Marcelo ha salutato i Blancos, di cui è diventato il giocatore con più titoli nella storia, e ha anche parlato del suo futuro. Qui… Leggi ...Secondo quanto riportato da Lady Radio l'attaccante di proprietà del Real Madrid Luka Jovic sarebbe più di un'idea per la Fiorentina, alla ricerca sul mercato di una ...