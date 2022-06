RAI1: MONICA GUERRITORE È ALDA MERINI NEL FILM EVENTO DIRETTO DA ROBERTO FAENZA (Di martedì 14 giugno 2022) “Realizzeremo una collection che celebre le donne che sono state protagoniste del Novecento nei vari campi. Una di queste sarà ALDA MERINI“. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, lo aveva annunciato a dicembre. E ora arriva il primo tassello importante: a luglio si girerà il FILM tv per RAI1 con MONICA GUERRITORE nei panni della celebre poetessa. A dirigere il FILM su ALDA Marini ci sarà ROBERTO FAENZA. Tra gli altri progetti, “Tina, partigiana della democrazia”, la biografia di Tina Anselmi, prima ministra nella storia della Repubblica italiana, poi Presidente della Commissione d’inchiesta sulla Loggia P2. E un tv movie su Fernanda Wittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Milano. Le prossime fiction ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 giugno 2022) “Realizzeremo una collection che celebre le donne che sono state protagoniste del Novecento nei vari campi. Una di queste sarà“. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, lo aveva annunciato a dicembre. E ora arriva il primo tassello importante: a luglio si girerà iltv perconnei panni della celebre poetessa. A dirigere ilsuMarini ci sarà. Tra gli altri progetti, “Tina, partigiana della democrazia”, la biografia di Tina Anselmi, prima ministra nella storia della Repubblica italiana, poi Presidente della Commissione d’inchiesta sulla Loggia P2. E un tv movie su Fernanda Wittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Milano. Le prossime fiction ...

Pubblicità

bubinoblog : RAI1: MONICA GUERRITORE È ALDA MERINI NEL FILM EVENTO DIRETTO DA ROBERTO FAENZA - ChiaraGaudino5 : RT @Baccotvnews: ??Domani mercoledì 15 giugno alle 20:30 parte #Techetechetè. Nuova veste grafica per il programma cult dell'access estivo… - giulio_galli : RT @Baccotvnews: ??Domani mercoledì 15 giugno alle 20:30 parte #Techetechetè. Nuova veste grafica per il programma cult dell'access estivo… - Baccotvnews : ??Domani mercoledì 15 giugno alle 20:30 parte #Techetechetè. Nuova veste grafica per il programma cult dell'access… - GiusCandela : Weekly è il nuovo programma del weekend estivo di Rai1 che avrà anche uno spazio informativo curato da Incoronata B… -