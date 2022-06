Ragusa servizio strisce blu, Fratelli d’Italia: rivedere l’orario della sede operativa (Di martedì 14 giugno 2022) Ragusa – Una incongruenza relativa all’orario di apertura e chiusura della sede operativa del concessionario del servizio delle strisce blu viene segnalata dal coordinatore di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri e dal vice cooordinatore Umberto Calvanese. I due esponenti cittadini del partito della Meloni osservano infatti “non si è mai visto prima che la sede operativa della ditta che gestisce la sosta a pagamento a Ragusa chiuda, di mattina, alle 12.30, mezz’ora prima del termine della fascia oraria delle soste con tariffa. Ciò rappresenta un disagio per chi ha necessità di sanare la propria posizione e non può farlo al ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022)– Una incongruenza relativa aldi apertura e chiusuradel concessionario deldelleblu viene segnalata dal coordinatore di, Alessandro Sittinieri e dal vice cooordinatore Umberto Calvanese. I due esponenti cittadini del partitoMeloni osservano infatti “non si è mai visto prima che laditta che gestisce la sosta a pagamento achiuda, di mattina, alle 12.30, mezz’ora prima del terminefascia oraria delle soste con tariffa. Ciò rappresenta un disagio per chi ha necessità di sanare la propria posizione e non può farlo al ...

lamiacasa2 : la mia casa è senza barriere: Dacci un'occhiata - A Ragusa parte un servizio odo... - infoiteconomia : Manifestazione di interesse per servizio estivo di navette gratuite da Ragusa a Ibla - quotidianodirg : #Ragusa – Pubblicata la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio estivo di navette gratuite da Ra… - infoitinterno : Ragusa, attivo servizio per certificazioni medico-legali per elettori - QdSit : Dal 23 giugno al 10 settembre sarà in vigore il programma di esercizio estivo del servizio di trasporto urbano di R… -