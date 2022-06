Radio Ufficiale: “Offerta irrinunciabile della Juventus per Koulibaly”. Ecco la risposta del difensore (Di martedì 14 giugno 2022) La Juventus vuole a tutti i costi Kalidou Koulibaly ma, ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, il difensore senegalese conferma non solo con le parole ma anche con i fatti che non vuole tradire i tifosi napoletani. Il retroscena è stato svelato dall’ex calciatore Massimo Brambati, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente Ufficiale del club partenopeo: “La Juventus ha fatto un’Offerta a dir poco clamorosa per Kalidou Koulibaly, so per certo che al calciatore la proposta è arrivata”. L’ex difensore di Bari e Empoli entra nel dettaglio e spiega: “Mi hanno svelato questa indiscrezione di mercato che riguarda il centrale franco senegalese. L’Offerta della ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) Lavuole a tutti i costi Kalidouma, ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, ilsenegalese conferma non solo con le parole ma anche con i fatti che non vuole tradire i tifosi napoletani. Il retroscena è stato svelato dall’ex calciatore Massimo Brambati, ai microfoni diGoal suKiss Kiss Napoli, emittentedel club partenopeo: “Laha fatto un’a dir poco clamorosa per Kalidou, so per certo che al calciatore la proposta è arrivata”. L’exdi Bari e Empoli entra nel dettaglio e spiega: “Mi hanno svelato questa indiscrezione di mercato che riguarda il centrale franco senegalese. L’...

