Quelle madri Medea, in 20 anni 480 bimbi uccisi da genitori: da Samuele a Loris (Di martedì 14 giugno 2022) In vent'anni oltre 480 bimbi morti in Italia per mano dei genitori: sei figlicidi su dieci sono commessi dalla madre, mentre i figli maschi sono le vittime prevalenti sia delle mamme che dei padri ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 giugno 2022) In vent'oltre 480morti in Italia per mano dei: sei figlicidi su dieci sono commessi dalla madre, mentre i figli maschi sono le vittime prevalenti sia delle mamme che dei padri ...

