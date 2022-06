Pupo | “Vivo con mia moglie e la mia amante | ma chi mi invidia si sbaglia”

(Di martedì 14 giugno 2022) In un’intervista al Corriere, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, 67 anni, ha parlato della sua vita, dei debiti dovuti alla dipendenza dal gioco e della situazione famigliare con lae l’. Nell’intervistaha raccontato che ormai da decenni vive con laAnna Ghinazzi, 70 anni, e l’Patricia Abati, 62, e questa situazione ha da sempre suscitato commenti dinei suoi confronti., però, ha riflettuto sul delicato equilibrio tra i rapporti, compreso quello con le sue figlie, e sul fatto che chi losidi grosso. “È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così“, ha dichiaratoal Corriere, “lei ...

Racconta la sua vitaal Corriere della Sera tra , carriera, debiti e tanto amore. I debiti Nel 1989, quando era pieno di debiti fino al collo, si è tanto parlato poi di un tentativo di. 'Sì. ...Fanno male - replicaal Corriere - È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C'è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, ...Pupo nei suoi 67 anni ha tenuto sempre il piede pigiato sull ... Ha avuto la passione del gioco d'azzardo e delle donne e spesso è stato inseguito dagli usurai. Da molti anni vive con la moglie (Anna) ...Mario Luzzatto Fegiz fa uscire allo scoperto Pupo con una domanda sibillina: "C'è qualcuno dei vizi capitali che lei non ha". E Pupo risponde sicuro: "Non ho l'invidia. Vado forte con la superbia. La ...