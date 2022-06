Pupo sulla figlia Valentina: “Ho fatto l’amore con una fan, non la volevo e l’ho riconosciuta dopo” (Di martedì 14 giugno 2022) Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si è sposato a 19 anni quando son Anna e dalla loro unione sono nate due figlie: Ilaria (49 anni) e Clara, più giovane di 19 anni. Tuttavia, c’è una terza sorella, nata in mezzo alle altre due, Valentina: Pupo l’ha avuta da una relazione extraconiugale con una fan, ma ha riconosciuto la figlia dopo. In un’intervista a Barbara D’Urso, Pupo aveva parlato così della sua famiglia poco “ortodossa”: “Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Enzo Ghinazzi, in arte, si è sposato a 19 anni quando son Anna e dalla loro unione sono nate due figlie: Ilaria (49 anni) e Clara, più giovane di 19 anni. Tuttavia, c’è una terza sorella, nata in mezzo alle altre due,l’ha avuta da una relazione extraconiugale con una fan, ma ha riconosciuto la. In un’intervista a Barbara D’Urso,aveva parlato così della sua famiglia poco “ortodossa”: “Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Facciocon loro allo stesso modo, in maniera ...

