Pupo: “Mi invidiano perché vivo con mia moglie e la mia amante? Fanno male… È vero che ho pensato al suicidio, poi uno spostamento d’aria…” (Di martedì 14 giugno 2022) Pupo si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. La musica una passione nata fin da piccolo: “Quando avevo cinque anni mio padre mi faceva esibire alle battiture del grano. Mi piazzavo sulle grandi tavole del cibo e cantavo le canzoni di Celentano. Su quel palco mi trovavo bene. Avevo la sensazione di trovarmi nel posto giusto“. E la vita sentimentale, ormai non una novità: il cantante vive con la moglie Anna e l’amante Patricia. Ma quanto all’invidia eventuale che alcuni possono provare per questo ‘triangolo’, Enzo Ghinazzi avverte: “Lei dice che mi invidiano. Fanno male. È un percorso che non ho scelto io. perché è difficile. C’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62 . Sto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. La musica una passione nata fin da piccolo: “Quando avevo cinque anni mio padre mi faceva esibire alle battiture del grano. Mi piazzavo sulle grandi tavole del cibo e cantavo le canzoni di Celentano. Su quel palco mi trovavo bene. Avevo la sensazione di trovarmi nel posto giusto“. E la vita sentimentale, ormai non una novità: il cantante vive con laAnna e l’Patricia. Ma quanto all’invidia eventuale che alcuni possono provare per questo ‘triangolo’, Enzo Ghinazzi avverte: “Lei dice che mimale. È un percorso che non ho scelto io.è difficile. C’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Io oggi ho 67 anni, miaAnna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62 . Sto da ...

Pubblicità

Sashka10774 : RT @Corriere: «Lei dice che mi invidiano. Fanno male. È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C’è sofferenza. È troppo faci… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Lei dice che mi invidiano. Fanno male. È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C’è sofferenza. È troppo faci… - Corriere : «Lei dice che mi invidiano. Fanno male. È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C’è sofferenza. È t… -