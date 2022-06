Pupo, la vita nella stessa casa con la moglie e l’amante. “È difficile, c’è sofferenza” (Di martedì 14 giugno 2022) Per quello che è dato sapere Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è l’unico personaggio pubblico in Italia che ha una vita poligama conclamata e stabile. Pupo vive infatti da decenni con la moglie Anna e con l’amante Patricia: le due si sono conosciute dopo diversi anni di infedeltà da parte di Ghinazzi ed insieme hanno deciso di dividere una casa e una vita. Per molti l’idea di poter vivere con l’amante senza perdere la moglie potrebbe forse sembrare fenomenale, ma Enzo Ghinazzi ha un avvertimento per tutti: il triangolo no, non l’aveva desiderato. Pupo, la moglie, l’amante: “C’è sofferenza” È al Corriere della Sera che Enzo Ghinazzi affida i suoi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 giugno 2022) Per quello che è dato sapere Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come, è l’unico personaggio pubblico in Italia che ha unapoligama conclamata e stabile.vive infatti da decenni con laAnna e conPatricia: le due si sono conosciute dopo diversi anni di infedeltà da parte di Ghinazzi ed insieme hanno deciso di dividere unae una. Per molti l’idea di poter vivere consenza perdere lapotrebbe forse sembrare fenomenale, ma Enzo Ghinazzi ha un avvertimento per tutti: il triangolo no, non l’aveva desiderato., la: “C’è” È al Corriere della Sera che Enzo Ghinazzi affida i suoi ...

Pubblicità

bravo_pupo : @AlbertoBenny90 @fabrizietto67 Ah brutto pezzo di merda. Te permetti de fa lezioni de vita, difronte una bambina uc… - infoitcultura : Pupo: «Vivo con moglie e amante, ma non sono da invidiare. Gianni Morandi mi ha salvato la vita» - andreastoolbox : #Pupo: «Vivo con moglie e amante, ma non sono da invidiare. Gianni Morandi mi ha salvato la vita» - zazoomblog : Pupo: «Vivo con moglie e amante ma non sono da invidiare. Gianni Morandi mi ha salvato la vita» - #Pupo: #«Vivo… - signor_kramer : @AssiaVonNeumann Quelle indinniate sono inadatte alla vita, figuriamoci copulare per partorire e gestire un pupo o… -