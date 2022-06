Pupo, chi sono la moglie Anna Ghinazzi e l’amante Patricia Abati: “Viviamo tutti insieme” (Di martedì 14 giugno 2022) Anna Ghinazzi è uno dei due grandi amori di Pupo, si tratta infatti della moglie, sposata a metà degli anni Settanta, a distanza di quattro anni dal loro primo incontro. Da quel momento in poi i due non si sono più separati, riuscendo ad attraversare le varie e turbolenti fasi della vita dell’artista, che dalla forte notorietà è passato poi al crollo a causa dei debiti di gioco e infine ad una nuova risalita. Donna riservata da sempre, difficile sapere qualcosa di più su Anna che non provenga dalle autobiografie di Pupo, la prima Un enigma chiamato Pupo, pubblicata nel 2001 e la seconda Banco solo! Diario di un giocatore chiamato Pupo, uscita quattro anni più tardi. Da quanto ne sappiamo lavora come manager e vive a Ponticino, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022)è uno dei due grandi amori di, si tratta infatti della, sposata a metà degli anni Settanta, a distanza di quattro anni dal loro primo incontro. Da quel momento in poi i due non sipiù separati, riuscendo ad attraversare le varie e turbolenti fasi della vita dell’artista, che dalla forte notorietà è passato poi al crollo a causa dei debiti di gioco e infine ad una nuova risalita. Donna riservata da sempre, difficile sapere qualcosa di più suche non provenga dalle autobiografie di, la prima Un enigma chiamato, pubblicata nel 2001 e la seconda Banco solo! Diario di un giocatore chiamato, uscita quattro anni più tardi. Da quanto ne sappiamo lavora come manager e vive a Ponticino, in ...

