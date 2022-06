Puglia | i sindaci eletti | i ballottaggi ELENCO COMUNI Elezioni amministrative | Alfredo Oscar Cellamare | a Castellaneta | manca l' elezione al primo turno per nove voti

Pubblicità

NoiNotizie : #Puglia: i sindaci eletti, i ballottaggi ELENCO COMUNI #elezioniamministrative2022 - IlMattinoFoggia : #elezioniamministrative , il vicepresidente #Pd della Regione #Puglia @rafpiemontese passa all'incasso della vitt… - Borderline_24 : #Puglia, chi sono i nuovi sindaci: spoglio in corso, ecco chi è stato eletto - DMezaPretelt : RT @baritoday: Elezioni amministrative, 'eliminare il doppio mandato per i sindaci': la richiesta di Anci Puglia - AntennaSud : Elezioni. Anci Puglia: “Grazie ai sindaci che concludono il proprio mandato” -

...87 Provincia di Barletta - Andria - Trani Barletta " Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna (ballottaggio) Canosa di" Vito Malcangio (cd) 55,21 San Ferdinando di" Arianna Camporeale (......69%, a seguire lacon il 61,27% e l'Umbria con il 60,59%. Il Molise ha fatto registrare l'... Sfida a chi avrebbe preso meno voti, a Ventotene, fra i candidati, Mario Adinolfi, del Popolo ...Nonostante la sua dialettica interna, il centrosinistra mostra i muscoli in Puglia, dove si afferma in numerosi dei 50 comuni, tra cui due capoluoghi di provincia, andati al voto ieri. Fondamentale,..Dopo la bandiera blu per la qualità dell’acqua, a Porto Palo di Menfi è stata assegnata la “bandiera verde” perché è a misura di bambino. Sono in tutto 153 quest’anno, con ...