Psg Galtier | nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma | intanto c’è l’intesa per la risoluzione di Pochettino

(Di martedì 14 giugno 2022) Il Psg ha trovato l’accordo per ladi: dalla Francia sono sicuri che saràil prossimo allenatore Il Psg ha trovato l’accordo per ladi: dalla Francia sono sicuri che saràil prossimo allenatore. Secondo Le Parisien, infatti, è questione di giorni prima dell’annuncio dell’ex Nizza e Lille che ritroverebbe Campos come diesse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... da pochi giorni direttore sportivo del, ha acceso fantasie di molti tifosi e dato adito a ... Christophe, quindi Allegri proseguira' la sua strada con il club bianconero, al quale lo lega ......un passo da, tecnico del Nizza, mentre l'allenatore livornese sta lavorando a stretto contatto con la dirigenza bianconera per costruire la squadra per la prossima stagione. In passato il... TMW - Nizza, con il passaggio di Galtier al PSG si aprono le porte per il ritorno di Favre Ancora da assegnare la panchina del Paris Saint-Germain. Il calciomercato è già entrato nel vivo con colpi importanti (da Haaland a Darwin Nunez passando per il rinnovo di Mbappe) ma c’è una big che d ...Secondo la Gazzetta dello Sport, a questo punto il Psg ha virato su altri nomi: si fa quello, ad esempio, di Cristophe Galtier, che ha vinto lo scudetto a Lilla e nell’utlima stagione ha allenato il ...