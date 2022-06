Provinciali, ecco il decreto: si vota il 28, candidature entro il 9 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoConvocate per giovedì 28 luglio le elezioni Provinciali. Non si voterà per il Consiglio ma solo per la scelta del Presidente. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 20 nell’unico seggio al ‘Palatedeschi’. I termini per la presentazione delle candidature scadranno alle 12 di sabato 9 luglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoConvocate per giovedì 28 luglio le elezioni. Non si voterà per il Consiglio ma solo per la scelta del Presidente. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 20 nell’unico seggio al ‘Palatedeschi’. I termini per la presentazione dellescadranno alle 12 di sabato 9 luglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Provinciali, ecco il decreto: si vota il 28, candidature entro il 9 ** - Emergenza24 : [13.06-13:20] [info] Sei una testata locale o un blogger o un giornalista? Ecco come aderire - Emergenza24 : [12.06-13:20] [info] Sei una testata locale o un blogger o un giornalista? Ecco come aderire - Emergenza24 : [11.06-13:20] [info] Sei una testata locale o un blogger o un giornalista? Ecco come aderire - Emergenza24 : [10.06-13:20] [info] Sei una testata locale o un blogger o un giornalista? Ecco come aderire -