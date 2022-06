(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terranno a finele elezioniper la scelta del nuovo inquilino della Rocca. “il” – spiega Nino, da alcuni mesi presidente facente funzioni, a margine di una iniziativa in corso a Benevento. “Bisogna essere realisti ma soprattutto responsabili, sarebbe inutile giocare coi tempi – aggiunge. La Provincia ha bisogno di un assetto stabile e chiusa la pagina delle amministrative il corpo elettorale, trattandosi di elezioni di secondo livello, è definito. Dunque si voterà a, il 28 o il 29”. E sarà proprioil candidato di ‘Noi di Centro’: “Giovedì ci sarà una conferenza stampa con Mastella e i dirigentiper condividere pubblicamente ...

...stesso in cui ha accettato la designazione alla presidenza della Provincia conquistata coldi ... al di là delle dichiarazioni delle segreteriee comunali che, ovviamente, prendono ...... "visti tutti i congressi comunalie regionali da celebrare. E così abbiamo un segretario eletto la prima volta nel 2013, poi nel 2016 ma che doveva sottoporsi alnel 2019, quando ... Provinciali, al voto il 28 o 29 luglio. Lombardi: "Oggi firmerò il decreto" La 24enne ex assessora sostenuta dalla Lega eletta sindaca con 112 voti in più del rivale. Terzo è Gatti a quota 348 ...Nel comune puteolano sfida tra Luigi Manzoni e Paolo Ismeno, Nel centro casertano si contenderanno il successo Adolfo Villani e Fernando Brogna ...