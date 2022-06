Proteste islamiche | l’India manda i bulldozer

Pubblicità

trtitaliancom : Proteste in Pakistan per dichiarazioni anti-islamiche delle autorita' indiane #trtitalian -

TRT

... prima che l'Etiopia lo invadesse e rovesciasse il governo guidato dalle cortinel timore ...sicurezza hanno fatto irruzione nell'hotel in cui alloggiava a Mogadiscio per fermare le...... prima che l'Etiopia lo invadesse e rovesciasse il governo guidato dalle cortinel timore ...sicurezza hanno fatto irruzione nell'hotel in cui alloggiava a Mogadiscio per fermare le... Proteste in Pakistan per dichiarazioni anti-islamiche delle autorita' indiane In Gran Bretagna è scoppiata la protesta dei fedeli musulmani per il film, ritirato dalle sale e bandito anche in Marocco ...E' stato bandito in Marocco 'The Lady of Heaven', il fiilm britannico denunciato da gruppi di fedeli musulmani come "blasfemo". Il consiglio degli Ulema, riferisce Bbc, lo ha bollato come "una flagran ...