Pro Mach Italy 2 Srl acquista il 100% di Reepack Srl

(Di martedì 14 giugno 2022) Bergamo. Pro2 srl, società controllata dalla multinazionale americana Proleader nel settore del packaging industriale, hato dalla holding RPK s.r.l. – attraverso un’articolata operazione di M&A transnazionale – ildel capitale sociale disrl, società bergamasca operante da più di 20 anni nell’automazione del packaging alimentare. Nell’operazione, RPK srl è stata assistita, per gli aspetti legali, dall’avvocato Federico Caffi, partner dello studio CMA Caffi Maroncelli e Associati di Bergamo, coadiuvato dall’associate avv. Ilaria Aiazzi e, per gli aspetti finanziari e fiscali, dai commercialisti dottor Valerio Chignoli e dottor Giorgio Berta, rispettivamente partner e socio fondatore dello Studio BNC. Avvocato ...

