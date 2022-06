Premier palestinese a Von der Leyen | Ue salvi soluzione due Stati

(Di martedì 14 giugno 2022) "Abbiamo una quota nel gas del Mar Mediterraneo. Lavoriamo per raggiungere la pace nella regione, per porre fine all'occupazione, per poter rappresentare il nostro Statoindipendente, con ...

Pubblicità

FrancoScarsell2 : 'Questa visita riafferma le eccellenti relazioni tra i nostri Paesi, così come l'impegno dell'Italia per il process… - TV7Benevento : Mo: Draghi a premier palestinese, 'rapporto c'è già, dobbiamo farlo crescere' - - tfnews_t : #Draghi ricevuto dal #PrimoMinistro Palestinese, #MohammadShtayyeh #cronaca #news #italia #palestina #tfnews… - angela_massi : RT @dvaldi1: <<Anzi, il presidente della commissione Esteri della Knesset, Tzahi Hanegbi, minaccia il premier palestinese: 'Yassin e Rantis… - TV7Benevento : Mo: Draghi da premier palestinese, da sanità a occupazione siglate 5 intese - -

- IlMohammed Shtayyeh ha chiesto all'Europa di sfruttare il suo peso per salvare la soluzione della formazione di due Stati per risolvere il conflitto israelo -e ...... al presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed e alindiano Narendra Modi, in ... Biden si recherà in Cisgiordania, dove incontrerà il presidente dell'Autorità nazionale,..."Privare l'Autorità palestinese di beni finanziari destinati a finanziare ... alcuni hanno tirato in ballo il rapporto tra il primo ministro ungherese e l'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu. Le ...(askanews) - Il premier palestinese Mohammed Shtayyeh ha chiesto all'Europa di sfruttare il suo peso per salvare la soluzione della formazione di due Stati per risolvere il conflitto ...