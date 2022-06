(Di martedì 14 giugno 2022) L’Everton è in. Secondo quanto scoperto da The Athletic, il patron Farhad Moshiri ascolterà proposte per acquistare...

Pubblicità

TNTSportsBR : VASCO ?? PREMIER LEAGUE! ?????????????????? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Eriksen: “Futuro? Sto valutando diverse offerte. Mi piacerebbe giocare la Champions” - Mediagol : Eriksen: “Futuro? Sto valutando diverse offerte. Mi piacerebbe giocare la Champions” - sportli26181512 : Premier League, voci sempre più insistenti: c'è un top club in vendita: L’Everton è in vendita. Secondo quanto scop… - Mdk942 : @thomas_novello9 Bisogna che ogni club si muova singolarmente perche se aspettiamo le alte teste del calcio italian… -

Fortune Italia

Secondo quanto riportato da Record , la clausola rescissoria di 40 milioni per l'attaccante della nazionale portoghese sarà esercitata da un club di. Tra gli interessati, anche il ...Nel giro di qualche mese passa dagli Allievi del Parma alla, condividendo lo spogliatoio con veterani come Henry, Vieira e Lehmann e astri nascenti quali Reyes, Senderos e Fabregas . ... Premier League, altro che crisi: la qualità si paga • Fortune Italia Le dichiarazioni del centrocampista del Brentford, Christian Eriksen sulla volontà di tornare a giocare in Champions League ...Per Vitinha, il futuro è sempre più lontano dal Porto. Il classe 2000, infatti, sarebbe nel mirino di un club di Premier League ...