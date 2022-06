Porta Maggiore | Sovrintendenza al lavoro | “Danni contenuti”

(Di martedì 14 giugno 2022) Una nota dellatranquillizza sul crollo aavvenuto questa mattina presto. “Questa mattina intorno alle 6.15 si sono staccati alcuni frammenti di tufo all’altezza del rinfianco destro del terzo fornice dell’acquedotto, sulla destra della, cadendo sul marciapiede alla base del muro di spalla, senza causare alcun danno a persone o cose”. si legge nella nota. “I tecnici della, intervenuti sul posto, hanno constatato il distacco della ridottissima porzione e sono state subito avviate le verifiche dello stato di conservazione della parte di monumento circostante, per individuare eventuali altri punti di usura da consolidare. Si è reso necessario l’utilizzo di un cestello elevatore per raggiungere il punto danneggiato ed ...

Nessun disagio nel centro di Roma, a Porta Maggiore, per il "crollo" di alcuni frammenti di tufo, verificatosi questa mattina alle 6:15. Dopo la caduta, sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia.