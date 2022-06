Polonia-Belgio, le formazioni ufficiali: Mertens titolare (Di martedì 14 giugno 2022) Appaiate a quota 4 punti, Polonia e Belgio si affrontano nella quarta giornata del gruppo 4 della Lega A per cercare l’allungo e avvicinare il primo posto (di seguito le formazioni ufficiali). La nazionale biancorossa è partita col piede giusto battendo il Galles, per poi perdere con un netto 6-1 in casa dei Diavoli Rossi che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Robert Lewandowski. Rimonta che gli slavi hanno subito anche contro l’Olanda: sotto di due reti, gli Orange hanno fissato il risultato finale sul 2-2. Per la Polonia si tratta della terza partecipazione alla Lega A in altrettante edizioni della Nations League. Inoltre, per la seconda volta è stata inserita nel girone con l’Olanda. Il Belgio si è classificato quarto nella scorsa edizione del torneo, perdendo in semifinale ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 giugno 2022) Appaiate a quota 4 punti,si affrontano nella quarta giornata del gruppo 4 della Lega A per cercare l’allungo e avvicinare il primo posto (di seguito le). La nazionale biancorossa è partita col piede giusto battendo il Galles, per poi perdere con un netto 6-1 in casa dei Diavoli Rossi che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Robert Lewandowski. Rimonta che gli slavi hanno subito anche contro l’Olanda: sotto di due reti, gli Orange hanno fissato il risultato finale sul 2-2. Per lasi tratta della terza partecipazione alla Lega A in altrettante edizioni della Nations League. Inoltre, per la seconda volta è stata inserita nel girone con l’Olanda. Ilsi è classificato quarto nella scorsa edizione del torneo, perdendo in semifinale ...

