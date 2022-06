Pnrr, Colao: "Ancora più vicini a completare piano per connettere Italia" (Di martedì 14 giugno 2022) Roma 13 giu. (Adnkronos) - “Con l'assegnazione del primo bando per lo sviluppo del 5G siamo Ancora più vicini a completare il piano del Governo per connettere tutta l'Italia con reti ad altissima capacità. Gli incentivi promossi rappresentano un caso unico in Europa: siamo infatti il primo Paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile che favorisce lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia nelle aree dove non c'è interesse ad investire". A dichiararlo è Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. "Questo - sottolinea - anche grazie all'impegno di aziende del settore privato che, insieme al Governo, stanno investendo sulle varie iniziative del piano per raggiungere questo importante obiettivo. ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma 13 giu. (Adnkronos) - “Con l'assegnazione del primo bando per lo sviluppo del 5G siamopiùildel Governo pertutta l'con reti ad altissima capacità. Gli incentivi promossi rappresentano un caso unico in Europa: siamo infatti il primo Paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile che favorisce lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia nelle aree dove non c'è interesse ad investire". A dichiararlo è Vittorio, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. "Questo - sottolinea - anche grazie all'impegno di aziende del settore privato che, insieme al Governo, stanno investendo sulle varie iniziative delper raggiungere questo importante obiettivo. ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Pnrr, Colao: “Ancora più vicini a completare piano per connettere Italia” - italiaserait : Pnrr, Colao: “Ancora più vicini a completare piano per connettere Italia” - fisco24_info : Pnrr, Colao: 'Ancora più vicini a completare piano per connettere Italia': (Adnkronos) - “Con l’assegnazione del pr… - LocalPage3 : Pnrr, Colao: 'Ancora più vicini a completare piano per connettere Italia' - tommaso_paparo : RT @socialmiliac: #Pnrr, #Colao: assegnata la gara per potenziare le reti radiomobili #5G -