Playoff Nba, Golden State vince ancora e si avvicina al titolo: Celtics ko (Di martedì 14 giugno 2022) Golden State vince ancora. I Warriors si impongono 104-94 contro i Celtics nella partita più importante della serie e forse della stagione, condannando Boston al doppio ko nei Playoff. Nonostante un Curry in difficoltà (16 punti, 0/9 da tre), la squadra di coach Kerr ha dominato la prima parte di gara-5 andando all'intervallo con dodici punti di vantaggio su Boston (51-39), che però reagisce in un terzo quarto dal parziale di 24-35 crollando nuovamente nell'ultimo quarto. Tatum miglior marcatore con 27 punti, seguito da Wiggins (26 punti) e Thompson (21 punti). SportFace.

