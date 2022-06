Pitti Uomo 2022: nuova eleganza, informale e XL. Recycling: le gavette dell’Esercito per le t-shirt. Folla di buyer (Di martedì 14 giugno 2022) E' partita con uno sprint, con una Folla di buyer e visitatori, l'edizione estiva di Pitti Uomo, tornata pienamente in presenza, che si svolge da oggi, 14 giugno 2022, a venerdì 17. Pitti Uomo 102 propone le collezioni primavera-estate 2023 di 682 brand in totale, di cui 280 proveniente dall'estero (41% del totale), con il ritorno dei marchi più famosi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 14 giugno 2022) E' partita con uno sprint, con unadie visitatori, l'edizione estiva di, tornata pienamente in presenza, che si svolge da oggi, 14 giugno, a venerdì 17.102 propone le collezioni primavera-estate 2023 di 682 brand in totale, di cui 280 proveniente dall'estero (41% del totale), con il ritorno dei marchi più famosi L'articolo proviene da Firenze Post.

