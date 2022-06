Pioggia di critiche su Jennifer Aniston per le dichiarazioni sulle nuove star dei social media: le accuse di nepotismo (Di martedì 14 giugno 2022) Jennifer Aniston si è inimicata un bel po’ di persone per le dichiarazioni che ha reso in un’intervista realizzata con Sebastian Stan per il format di Variety Actors on Actors, in cui attori e attrici si raccontano l’un l’altro senza il filtro delle domande di un giornalista. Jennifer Aniston, parlando con Stan della serie Pam & Tommy e del contesto in cui è maturato lo scandalo del sex tape al centro della trama, si è infilata in un discorso che l’ha fatta sembrare ai più una snob ancorata ai propri privilegi di figlia d’arte. Aniston ha dichiarato che è stato allora – tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 – che è iniziata questa frenesia del voler diventare famosi per il semplice gusto di esserlo, pur senza alcun talento evidente. “In quel momento Internet ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022)si è inimicata un bel po’ di persone per leche ha reso in un’intervista realizzata con Sebastian Stan per il format di Variety Actors on Actors, in cui attori e attrici si raccontano l’un l’altro senza il filtro delle domande di un giornalista., parlando con Stan della serie Pam & Tommy e del contesto in cui è maturato lo scandalo del sex tape al centro della trama, si è infilata in un discorso che l’ha fatta sembrare ai più una snob ancorata ai propri privilegi di figlia d’arte.ha dichiarato che è stato allora – tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 – che è iniziata questa frenesia del voler diventare famosi per il semplice gusto di esserlo, pur senza alcun talento evidente. “In quel momento Internet ha ...

