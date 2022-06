Pierluigi Pardo, il telecronista è diventato padre a 48 anni: il lieto annuncio poco fa (Di martedì 14 giugno 2022) Pierluigi Pardo, classe 1974, è un giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano. Per Sky ha commentato le principali partite del campionato di Serie A, della Lega Pro, della Premier League e della UEFA Champions League. Dal 16 settembre 2013 al 9 marzo 2020 ha condotto TikiTaka – Il calcio è il nostro gioco, trasmesso in seconda serata su Italia 1 e Canale 5. Dal 2018 è diventato un volto noto di DAZN. Oltre alla sua vita professionale, anche quella privata va a gonfie vele. Da poche ore Pierluigi Pardo è diventato padre a 48 anni: il lieto annuncio ha commosso i fan.



Il telecronista di DAZN Pierluigi Pardo è ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022), classe 1974, è un giornalista, conduttore televisivo esportivo italiano. Per Sky ha commentato le principali partite del campionato di Serie A, della Lega Pro, della Premier League e della UEFA Champions League. Dal 16 settembre 2013 al 9 marzo 2020 ha condotto TikiTaka – Il calcio è il nostro gioco, trasmesso in seconda serata su Italia 1 e Canale 5. Dal 2018 èun volto noto di DAZN. Oltre alla sua vita professionale, anche quella privata va a gonfie vele. Da poche orea 48: ilha commosso i fan.Ildi DAZNè ...

Pubblicità

giorgiapizzardi : ma immaginatevi una telecronaca composta da fabio caressa, pierluigi pardo e sandro piccinini - DBaruntse : RT @imdemirci_: @PierluigiLardo Tu intanto ti prendi una bella denuncia per istigazione all'odio razziale. Punto 2, non ti permetto di tocc… - GiacomoMane : RT @imdemirci_: @PierluigiLardo Tu intanto ti prendi una bella denuncia per istigazione all'odio razziale. Punto 2, non ti permetto di tocc… - PierluigiLardo : RT @imdemirci_: @PierluigiLardo Tu intanto ti prendi una bella denuncia per istigazione all'odio razziale. Punto 2, non ti permetto di tocc… - imdemirci_ : @PierluigiLardo Tu intanto ti prendi una bella denuncia per istigazione all'odio razziale. Punto 2, non ti permetto… -