Pharrell parla del nuovo singolo dark Cash In Cash Out e del suo video innovativo

(Di martedì 14 giugno 2022) Tyler, the Creator cammina per le strade di Barcellona, evitando i fan festanti, mentredella registrazione del suo verso inInOut, ildiWilliams uscito il 10 giugno, che vede anche la partecipazione di 21 Savage. «Qualche tempo fa mi ha fatto ascoltare una canzone di 21 Savage e mi sono detto: "Questa è la roba più difficile che abbia mai sentito in vita mia"», ricorda Tyler dopo essersi collegato a una chat di Zoom come "auntie daddy". «Sembrava la siringa che si trova nella pozzanghera vicino al bidone dell'immondizia, dove si consuma la merda. Sentire 21 su qualcosa di così sinistro è stato fantastico». Ha riascoltato la canzone mentre andava a trovare Williams a Miami più di un anno fa. Williams, che da ...

Esquire Italia

Licenziare alcuni dipendenti non è stata un'operazione piacevole, ma quando ne, MacGregor ... costellato di parole inglesi si sente appena nella stanza dove risuonano i successi di...'Abbiamo ascoltato un sacco di produzioni Justice League eWilliams, Rick Ross, Kano, ... Per Kojey d'altronde quando sidi collaborazioni 'si tratta di spuntare le caselle, di ... Kojey Radical, London Calling «Cash In Cash Out» utilizza l'animazione CGI per lasciare che gli avatar di argilla di tre musicisti si scatenino in un magico ambiente di gioco. L'inizio di un grande mese per Pharrell ...