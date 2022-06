“Perché sono sparito dalla tv”. Pupo, la verità viene a galla: è successo dopo il GF Vip (Di martedì 14 giugno 2022) Perché Pupo è sparito dalla tv? dopo un periodo in cui il cantante era presente in molte trasmissioni è arrivato l’oblio. Una delle use ultime apparizioni pubbliche, post ruolo di opinionista al GF Vip, era stata negli studi di Domenica In dove aveva raccontato alcuni episodi della sua vita. “Ho fatto tanti errori nella mia vita, li ho tutti pagati, ma sono una persona affidabile, onesta. Non so cosa potrà succedermi, ma se il finale è questo, io farei tutto quello che ho fatto. Il denaro è importante quando serve a difendere la tua dignità, mentre è maledetto quando si usa per umiliare gli altri”. Poi il ricordo di quel giorno di maggio 2020 quando mamma Irene è stata ricoverata per demenza senile. “Quello è stato l’ultimo momento vissuto in casa con la mia mamma, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)tv?un periodo in cui il cantante era presente in molte trasmissioni è arrivato l’oblio. Una delle use ultime apparizioni pubbliche, post ruolo di opinionista al GF Vip, era stata negli studi di Domenica In dove aveva raccontato alcuni episodi della sua vita. “Ho fatto tanti errori nella mia vita, li ho tutti pagati, mauna persona affidabile, onesta. Non so cosa potrà succedermi, ma se il finale è questo, io farei tutto quello che ho fatto. Il denaro è importante quando serve a difendere la tua dignità, mentre è maledetto quando si usa per umiliare gli altri”. Poi il ricordo di quel giorno di maggio 2020 quando mamma Irene è stata ricoverata per demenza senile. “Quello è stato l’ultimo momento vissuto in casa con la mia mamma, ...

Pubblicità

CarloCalenda : Enrico, “argine alle destre” non è una proposta politica. E dopo una legislatura dove tutti si sono alleati con tut… - GuidoDeMartini : ?? L’EX DI F1 ROSBERG COME DJOKOVIC: ESCLUSO DAI BOX PERCHÉ RIFIUTA IL VACCINO?? “Mi sono ripreso bene da un’infezion… - GuidoDeMartini : ?? L’EX CAMPIONE DEL MONDO DI F1 ROSBERG ESCLUSO DAI BOX PERCHE NON VACCINATO ?? “Mi sono ripreso bene da un’infezion… - Flavr7 : RT @LaVeritaWeb: Lo studioso tacciato di essere un «putiniano»: «Articoli immotivati e conditi da fake news, sono i metodi delle dittature… - CorazzaEfisia : RT @MicLedda: “Mi sono innamorato, con l’aggravante dei futili motivi” (Così, solo perché mi piace come suona) -

Bonus alberghi 2022, ultimi giorni per la domanda! Come fare ... essere in possesso di un'identità digitale, scegliendo tra: Inoltre, perché la procedura di invio ... la completezza della documentazione, nonché la veridicità delle informazioni inserite, sono ... Munizioni agli sgoccioli in Donbas, Kiev: 'nuovi aiuti o guerra persa' Gli ufficiali ucraini intanto sono tornati a chiedere l'invio di cannoni a lunga gittata per ... della 45ª Brigata di artiglieria - perché i nostri nemici hanno artiglieria a lungo raggio". ... National Geographic Italia ... essere in possesso di un'identità digitale, scegliendo tra: Inoltre,la procedura di invio ... la completezza della documentazione, nonché la veridicità delle informazioni inserite,...Gli ufficiali ucraini intantotornati a chiedere l'invio di cannoni a lunga gittata per ... della 45ª Brigata di artiglieria -i nostri nemici hanno artiglieria a lungo raggio". ... Perché sono morti oltre 400 elefanti in Botswana