“Perché l’ho uccisa”. Omicidio Elena Del Pozzo, mamma Martina lo ha confessato ai carabinieri (Di martedì 14 giugno 2022) “l’ho uccisa io”. Con queste terribili parole Martina Patti, la mamma di Elena Del Pozzo (la bambina scomparsa lunedì 13 giugno a Catania) ha confessato che la piccola non è stata rapita “da una banda di tre uomini incappucciati”, all’uscita dall’asilo come aveva denunciato lei stessa. Ha confessato nel corso dell’interrogatorio, ma non ha saputo spiegare come e Perché avrebbe commesso il delitto. “Non ero in me”, ha aggiunto Martina Patti, 23 anni, che ha fatto rinvenire il cadavere della bambina in un campo a 200 metri da casa. “Non credevamo possibile una cosa del genere. Un rapimento era impensabile. Non si poteva immaginare quello che è successo. Mi sembra tutto così strano, assurdo. La madre di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) “io”. Con queste terribili parolePatti, ladiDel(la bambina scomparsa lunedì 13 giugno a Catania) hache la piccola non è stata rapita “da una banda di tre uomini incappucciati”, all’uscita dall’asilo come aveva denunciato lei stessa. Hanel corso dell’interrogatorio, ma non ha saputo spiegare come eavrebbe commesso il delitto. “Non ero in me”, ha aggiuntoPatti, 23 anni, che ha fatto rinvenire il cadavere della bambina in un campo a 200 metri da casa. “Non credevamo possibile una cosa del genere. Un rapimento era impensabile. Non si poteva immaginare quello che è successo. Mi sembra tutto così strano, assurdo. La madre di ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? L’EX DI F1 ROSBERG COME DJOKOVIC: ESCLUSO DAI BOX PERCHÉ RIFIUTA IL VACCINO?? “Mi sono ripreso bene da un’infezion… - GuidoDeMartini : ?? L’EX CAMPIONE DEL MONDO DI F1 ROSBERG ESCLUSO DAI BOX PERCHE NON VACCINATO ?? “Mi sono ripreso bene da un’infezion… - marattin : Radio Leopolda mi ha intervistato sulla questione della “casa dei riformisti”.In 6 minuti ho detto la mia opinione:… - totofaz : @il_prof_13 Io l'unico dubbio che ho è che l'idea di avere 3 argentini su 4 attaccanti in rosa non esalti nessuno (… - _felisiahale : RT @animalofregret: ho il cuore in frantumi perché ora come ora sembra la fine del mondo ma yoongi l’ha definito un “healthy change” e alla… -