Perché il destino del Milan dipende da Romagnoli: se non se ne va... panico tra i rossoneri (Di martedì 14 giugno 2022) Il Monza ci sta provando, ma alla fine la telenovela legata ad Alessio Romagnoli dovrebbe concludersi con il quasi ex Milan in destinazione-Roma. Il difensore, infatti, sta parlando da diversi mesi con la Lazio, che perderà già Acerbi e squadra del quale Alessio è tifoso sin da ragazzo. Il Corriere dello Sport ha titolato così martedì 14 giugno: "Romagnoli si avvicina. Lotito ha già rilanciato". La svolta a delle ultime settimane nelle quali si era vissuto un momento di stallo dettato dall'accordo sulle cifre. La società biancoceleste si sarebbe decisa a rilanciare, con il presidente del club capitolino che ha portato l'offerta a 2,7 milioni di ingaggio più vari bonus. Ora si aspetta la risposta del giocatore. Milan, si punta con insistenza a De Ketelaere Se Romagnoli è pronto a salutare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Il Monza ci sta provando, ma alla fine la telenovela legata ad Alessiodovrebbe concludersi con il quasi exin destinazione-Roma. Il difensore, infatti, sta parlando da diversi mesi con la Lazio, che perderà già Acerbi e squadra del quale Alessio è tifoso sin da ragazzo. Il Corriere dello Sport ha titolato così martedì 14 giugno: "si avvicina. Lotito ha già rilanciato". La svolta a delle ultime settimane nelle quali si era vissuto un momento di stallo dettato dall'accordo sulle cifre. La società biancoceleste si sarebbe decisa a rilanciare, con il presidente del club capitolino che ha portato l'offerta a 2,7 milioni di ingaggio più vari bonus. Ora si aspetta la risposta del giocatore., si punta con insistenza a De Ketelaere Seè pronto a salutare il ...

Pubblicità

lanasthread : RT @LuxMh: Loro due sono la dimostrazione vivente che il destino quando vuole sa essere davvero stroxxo. Peccato, perché sono l'uno l'anima… - Mekhallix : @rickyhunter071 @Minuscolaxever @NicolaPorro io sono altrove con i miei figli per fortuna! se aspettavo voi italian… - sadic0stears : Il secondo DEVE subire lo stesso destino. Vi devo ricordare che non lo avremmo scoperto se Sereno non fosse saltato… - Albino5205 : RT @elevisconti: Per come la vedo io ormai è chiaro che il destino che era stato di Renzi e di Grillo (e del M5S tutto) si sta abbattendo i… - yfir3lord : RT @adynmarval: — non mi fido più di certe persone, perché è come credere alla libertà di espressione. perché il destino è bastardo e la fo… -