Pd: Malpezzi, 'con Calenda, Renzi e Conte continua lavoro per tenere tutti insieme' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Per il Pd penso sia rimasto fermo il lavoro paziente di cucitura e di tenuta insieme delle forze alternative alla destra per costruire una progettualità comune. In alcune realtà siamo stati in grado di costruire un grande campo e abbiamo vinto, a Lodi". Lo ha detto Simona Malpezzi a radio Anch'io. "Calenda? Noi non abbiamo mai escluso nessuno, a differenza di Calenda non mettiamo veti. Noi diciamo che si può costuire con Calenda e con tutte le altre forze. In alcune realtà Calenda ha accolto la sfida di stare tutti insieme", ha spiegato la presidente dei senatori Pd che poi ha aggiunto: "Per Renzi vale lo stesso. Penso ci possa essere una opportunità di lavoro per una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Per il Pd penso sia rimasto fermo ilpaziente di cucitura e di tenutadelle forze alternative alla destra per costruire una progettualità comune. In alcune realtà siamo stati in grado di costruire un grande campo e abbiamo vinto, a Lodi". Lo ha detto Simonaa radio Anch'io. "? Noi non abbiamo mai escluso nessuno, a differenza dinon mettiamo veti. Noi diciamo che si può costuire cone con tutte le altre forze. In alcune realtàha accolto la sfida di stare", ha spiegato la presidente dei senatori Pd che poi ha aggiunto: "Pervale lo stesso. Penso ci possa essere una opportunità diper una ...

