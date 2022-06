(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Sul tema delleio la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escluderedi coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo durante la pandemia altrimenti si apre un'autostrada a". Così Enricoa Di Martedì su La7. "Io farò tutto il possibile per convincere gli elettori italiani a votare l'".

Pubblicità

TV7Benevento : Pd: Letta, 'alleanze? non escludo nessuno, lavoro ad alternativa Meloni-Salvini' - - globalistIT : - Mirandola59 : RT @P_M_1960: Calenda e Renzi dopo il flop delle amministrative di domenica scorsa chiedono al PD di Letta di poter riaprire il discorso de… - nonnaangela60 : RT @P_M_1960: Calenda e Renzi dopo il flop delle amministrative di domenica scorsa chiedono al PD di Letta di poter riaprire il discorso de… - Pasquino70 : RT @P_M_1960: Calenda e Renzi dopo il flop delle amministrative di domenica scorsa chiedono al PD di Letta di poter riaprire il discorso de… -

Globalist.it

AGI/Vista - "C'è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo progressista e riformista che è Carlo Cottarelli. Sevuole fare veramente un lavoro di, lo facciamo in Lombardia. Tanto in Lombardia i Cinque stelle non ci sono più, quindi il problema non si pone. Poi se vogliono i Cinque stelle per ...Enrico, da parte sua, vede il Pd essere il primo partito del Paese nonostante un sostegno ... Questa destra la battiamo solo con le- dice il segretario del Pd - . Lo dico soprattutto a ... Enrico Letta (Pd): “Solo con le alleanze batteremo la destra, lo dico soprattutto a Calenda” Roma, 14 giu. (askanews) - Come si fa a mettere assieme Pd, M5s, Renzi e Calenda "Ho diversi difetti ma un pregio, quello della pazienza. Credo che con pazienza questo lavoro si farà".Lo ha detto il ...Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Sul tema delle alleanze io la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere ...