Paolo Bonolis ha telefonato ai familiari di Gabriele Marchetti, l’uomo rimasto tetraplegico a Ciao Darwin (Di martedì 14 giugno 2022) “Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito”. L’avvocata Federica Magnanti, che difende l’uomo rimasto paralizzato in seguito a un incidente nel corso della trasmissione Ciao Darwin, condotta appunto da Bonolis, spiega i tentativi di contatto tra il programma e il suo assistito. Dopo essere stato risarcito da Rt, l’uomo ha recentemente ritirato la querela presentata contro i responsabili della trasmissione. Il 17 aprile del 2019 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie diha cercato la moglie di, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito”. L’avvocata Federica Magnanti, che difendeparalizzato in seguito a un incidente nel corso della trasmissione, condotta appunto da, spiega i tentativi di contatto tra il programma e il suo assistito. Dopo essere stato risarcito da Rt,ha recentemente ritirato la querela presentata contro i responsabili della trasmissione. Il 17 aprile del 2019 ...

