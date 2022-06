Pallavolo: Nations League, le azzurre tornano in campo con la Serbia (Di martedì 14 giugno 2022) Brasilia, 14 giu. - (Adnkronos) - Con l'Italia tra le protagoniste in corsa, prosegue da questa notte, l'edizione 2022 della Volleyball Nations League femminile, che si concluderà a metà a luglio. Un'edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città. Seconda settimana di gioco per l'Italia, inserita nella Pool 2 che, dopo il girone di Ankara, chiuso con due vittorie e altrettante sconfitte, è in Brasile, pronta ad altre quattro sfide, tutte in programma all'Arena BRB Nilson Nelson di Brasilia. Tutti gli incontri della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d'Europa nel 2021, verranno trasmessi in diretta, a partire dall'esordio contro la Serbia del CT italiano Daniele Santarelli, da seguire su Sky ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Brasilia, 14 giu. - (Adnkronos) - Con l'Italia tra le protagoniste in corsa, prosegue da questa notte, l'edizione 2022 della Volleyballfemminile, che si concluderà a metà a luglio. Un'edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città. Seconda settimana di gioco per l'Italia, inserita nella Pool 2 che, dopo il girone di Ankara, chiuso con due vittorie e altrettante sconfitte, è in Brasile, pronta ad altre quattro sfide, tutte in programma all'Arena BRB Nilson Nelson di Brasilia. Tutti gli incontri della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d'Europa nel 2021, verranno trasmessi in diretta, a partire dall'esordio contro ladel CT italiano Daniele Santarelli, da seguire su Sky ...

Pubblicità

pietromichi : @legolas_102 @LucaMarelli72 E sicuramente mi sono dimenticato qualcosa di sport che mi interessano meno come pallav… - SoCallMeBabe : @bestsixteen Pensa che sono più di due settimane che la pallavolo sta giocando (sia maschile che femminile) in Nati… - infoitsport : Pallavolo: Nations League, l'Italia batte 3-0 il Canada - DavidCalisti : RT @Eurosport_IT: Secondo successo di fila per l'Italvolley, che regola con un netto 3-0 i padroni di casa del Canada ???????? #EurosportVOLL… - StevenLaBomba : RT @Eurosport_IT: Secondo successo di fila per l'Italvolley, che regola con un netto 3-0 i padroni di casa del Canada ???????? #EurosportVOLL… -