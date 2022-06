Pallanuoto, Mondiali 2022: le avversarie del Setterosa nel girone. Ungheria favorita, Canada ostico (Di martedì 14 giugno 2022) I Mondiali di Pallanuoto femminile si giocheranno in quattro città dell’Ungheria e saranno in programma dal 20 giugno al 2 luglio. Il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel girone A, che si giocherà a Budapest: le azzurre sfideranno il 20 giugno il Canada, il 22 giugno l’Ungheria ed il 24 giugno la Colombia. Il format è identico per uomini e donne: dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale (o play-off). Le qualificate del girone A incroceranno quelle del Gruppo B, quelle del girone C sfideranno quelle del Gruppo D. Dopo la fase finale europea della World League, i ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Idifemminile si giocheranno in quattro città dell’e saranno in programma dal 20 giugno al 2 luglio. Ildi Carlo Silipo è stato inserito nelA, che si giocherà a Budapest: le azzurre sfideranno il 20 giugno il, il 22 giugno l’ed il 24 giugno la Colombia. Il format è identico per uomini e donne: dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale (o play-off). Le qualificate delA incroceranno quelle del Gruppo B, quelle delC sfideranno quelle del Gruppo D. Dopo la fase finale europea della World League, i ...

