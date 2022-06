Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa per i Mondiali (Di martedì 14 giugno 2022) In vista dei Mondiali 2022 di Pallanuoto femminile, in calendario dal 20 giugno al 2 luglio, che si disputeranno a Budapest, in Ungheria, il CT del Setterosa Carlo Silipo ha sciolto le riserve ed ha diramato la lista delle 13 convocate e delle 2 riserve, che sono Agnese Cocchiere (SIS Roma) ed Aurora Condorelli (L’Ekipe Orizzonte). Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a Budapest: semifinali il 30 giugno e finali il 2 luglio. LE convocate DELL’ITALIA Laura Teani (Plebiscito PD) Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito PD) Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona) Caterina Banchelli (RN Florentia) Chiara ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) In vista dei2022 di, in calendario dal 20 giugno al 2 luglio, che si disputeranno a Budapest, in Ungheria, il CT delCarlo Silipo ha sciolto le riserve ed ha diramato la lista delle 13e delle 2 riserve, che sono Agnese Cocchiere (SIS Roma) ed Aurora Condorelli (L’Ekipe Orizzonte). Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a Budapest: semifinali il 30 giugno e finali il 2 luglio. LEDELL’ITALIA Laura Teani (Plebiscito PD) Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito PD) Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona) Caterina Banchelli (RN Florentia) Chiara ...

