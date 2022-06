Pallanuoto, Croazia-Italia 12-11: Settebello sconfitto a Pola in amichevole (Di martedì 14 giugno 2022) Sconfitta di misura in amichevole per il Settebello del ct Alessandro Campagna, che in quel di Pola è stato battuto 12-11 dai padroni di casa della Croazia. Una sfida interessante in preparazione al Mondiale in programma in Ungheria dal 21 giugno al 3 luglio, con gli Azzurri che arriveranno alla manifestazione iridata da campioni in carica. Non basta un Di Fulvio scatenato e autore di sei gol per evitare la sconfitta, con Campagna che a fine partita ha commentato così: “E’ stata una sfida fisica e intensa, come me l’aspettavo. Ci può stare un calo nel finale adesso, sono contento delle indicazioni che ho avuto. Ci presentiamo bene al Mondiale, siamo più giovani rispetto al passato e siamo all’inizio di un quadriennio olimpico.” L’Italia ha già annunciato il gruppo di 13 convocati e 2 riserve per il ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Sconfitta di misura inper ildel ct Alessandro Campagna, che in quel diè stato battuto 12-11 dai padroni di casa della. Una sfida interessante in preparazione al Mondiale in programma in Ungheria dal 21 giugno al 3 luglio, con gli Azzurri che arriveranno alla manifestazione iridata da campioni in carica. Non basta un Di Fulvio scatenato e autore di sei gol per evitare la sconfitta, con Campagna che a fine partita ha commentato così: “E’ stata una sfida fisica e intensa, come me l’aspettavo. Ci può stare un calo nel finale adesso, sono contento delle indicazioni che ho avuto. Ci presentiamo bene al Mondiale, siamo più giovani rispetto al passato e siamo all’inizio di un quadriennio olimpico.” L’ha già annunciato il gruppo di 13 convocati e 2 riserve per il ...

Pubblicità

sportface2016 : #Pallanuoto Sconfitta di misura in amichevole per il #Settebello in Croazia - zazoomblog : Pallanuoto la Croazia batte l’Italia per 12-11 nell’amichevole di Pola - #Pallanuoto #Croazia #batte #l’Italia - zazoomblog : Pallanuoto il Settebello vince test contro la Croazia - #Pallanuoto #Settebello #vince #contro - OA_Sport : Vittoria degli azzurri, martedì si replica a Pola - sportface2016 : #Pallanuoto, il #Settebello vince test contro la #Croazia -

Diretta/ Francia Croazia (risultato finale 0 - 1): colpaccio croato! ...una potenza anche in altri sport di squadra quali la pallanuoto e il basket e quindi non si può dire che pensi solamente al calcio. Resta però il fatto che la Francia sia la bestia nera della Croazia,... Pallanuoto, l'Italia batte la Croazia ai tiri di rigore per 15 - 13 nell'amichevole di Trieste Il Settebello di Alessandro Campagna batte ai tiri di rigore per 15 - 13 la Croazia nell'amichevole di Trieste in preparazione ai Mondiali 2022 di pallanuoto maschile, in calendario dal 21 giugno al 3 luglio, che si disputeranno tra Sopron e Budapest, in Ungheria. Gli azzurri,... SPORTFACE.IT Pallanuoto, la Croazia batte l’Italia per 12-11 nell’amichevole di Pola Il Settebello di Alessandro Campagna perde per 11-12 in Croazia nell'amichevole di Pola in preparazione ai Mondiali 2022 di pallanuoto maschile, in calendario dal 21 giugno al 3 luglio, che si dispute ... Colpo Telimar, arriva l’esperto Alex Giorgetti Dopo Johnny Hooper è il secondo volto nuovo nel club dell'Addaura in vista della prossima stagione in massima serie. L'ex azzurro ha giocato l'ultima stagione nell'Anzio segnando 24 reti. L'universale ... ...una potenza anche in altri sport di squadra quali lae il basket e quindi non si può dire che pensi solamente al calcio. Resta però il fatto che la Francia sia la bestia nera della,...Il Settebello di Alessandro Campagna batte ai tiri di rigore per 15 - 13 lanell'amichevole di Trieste in preparazione ai Mondiali 2022 dimaschile, in calendario dal 21 giugno al 3 luglio, che si disputeranno tra Sopron e Budapest, in Ungheria. Gli azzurri,... AMICHEVOLE Settebello, pallanuoto: Croazia-Italia 12-11 a Pola Il Settebello di Alessandro Campagna perde per 11-12 in Croazia nell'amichevole di Pola in preparazione ai Mondiali 2022 di pallanuoto maschile, in calendario dal 21 giugno al 3 luglio, che si dispute ...Dopo Johnny Hooper è il secondo volto nuovo nel club dell'Addaura in vista della prossima stagione in massima serie. L'ex azzurro ha giocato l'ultima stagione nell'Anzio segnando 24 reti. L'universale ...