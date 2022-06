(Di martedì 14 giugno 2022) Archiviato ormai da tempo il Campionato di Serie A, è tempo di pensare agli eventi della Nazionale Italiana nel mondo della; è iniziato infatti a Chieti l’ultimo stage degli azzurri, pronti a prepararsi per la XIX edizione deidel, rassegna in scena dal 25 giugno al 5 luglio ad Orano, in Algeria. Sono 18 gli atleti convocati da Riccardo, da cui verranno scelti i 16 che saranno della partita per i; ma per il DT questa occasione sarà anche propizia per valutare gli elementi in vista delle qualificazioni degli EHF Euro 2024, in programma nel periodo autunnale. “Queste settimane di lavoro di cuidisporre sono a mio avviso un’occasione d’oro – ha dettonelle parole raccolte da FIGH – per permetterci di ...

Pubblicità

Lazio_TV : Parla il patron Mauro Bianchi - stefanomaffei63 : @RadioSportiva : #dajuventino dico che #DeLigt invece di fare certe dichiarazioni cominciasse a giocare a calcio in… -

OA Sport

Quattro titoli regionali, il massimo raggiungibile in una stagione, mai nessuno probabilmente come nella storia dellaAretusa. Una storia breve, se si pensa che la società nacque appena quattro anni fa, ma già capace di diventare punto di riferimento a livello siciliano e non solo. Dopo la A2 e i titoli ...Quando sidi sport, in particolare in Campania, la mente fa un rapido giro di pensieri arrivando per ..., pallavolo, hockey e basket La Jomi Salerno è una delle squadre di... Pallamano, parla il DT Trillini: "Per i Giochi del Mediterraneo non possiamo porci obiettivi" Archiviato ormai da tempo il Campionato di Serie A, è tempo di pensare agli eventi della Nazionale Italiana nel mondo della pallamano; è iniziato infatti a Chieti l'ultimo stage degli azzurri, pronti ...Grandissima l'euforia in casa Conversano, squadra di pallamano che ha vinto per la settima volta (e per la seconda volta consecutiva) lo scudetto del Campionato di Serie A 2022 pareggiando gara-2 cont ...