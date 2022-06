Palermo | operazione antimafia dei carabinieri del ROS | arrestati 24 esponenti delle famiglie di Villagrazia e Santa Marie di Gesù

(Di martedì 14 giugno 2022) Ihanno arrestato 24 persone (21 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 3 degli arresti domiciliari) ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti procuratori Dario Scaletta e Luisa Bettiol, hanno consentito di acquisire un grave compendio indiziario relativo agli attuali assetti associatividiMaria di, che compongono lo storico mandamento protagonistapiù importanti vicende di cosa nostra palermitana. Secondo quanto emerso dalle indagini alcuni imprenditori, attivi nel ...

Pubblicità

Mov5Stelle : L’operazione di questa mattina, con un candidato di Forza Italia finito agli arresti insieme ad un boss mafioso, di… - EditoreCriseo : Operazione Antimafia dei Ros a Palermo - ilfattovideo : Palermo, operazione antimafia dei carabinieri del ROS: arrestati 24 esponenti delle famiglie di Villagrazia e Santa… - PazzoPerDomani : RT @atbolz: Palermo torna ai suoi vecchi padroni. Vince chi doveva vincere, Roberto Lagalla, l’uomo voluto da Totò Cuffaro e Marcello Dell’… - Lasiciliaweb : Operazione antimafia, 24 arresti a Palermo Colpo ai mandamenti di Villagrazia e Santa Maria di Gesù… -

...premier defenestrato da un'di sistema. I Cinque Stelle, in questa tornata elettorale, sono andati a rimorchio dei candidati sindaci del Pd e le loro liste non sono andate bene (a, ...Colpo allo storico mandamento Santa Maria di Gesù Villagrazia a: nell'ambito dell'Navel, i carabinieri del Ros, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di, del Nucleo Carabinieri Cinofili e del Nucleo Elicotteri hanno ...Nuovo colpo contro Cosa nostra palermitana. Sono ventiquattro le misure cautelari che riguardano appartenenti al ...L’operazione a Palermo della finanza. Si tratta di stranieri che avrebbe dichiarato di essere residenti in Italia da almeno 10 anni.