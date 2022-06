Palermo, “La mafia vive. E la gente guardava il calcio”: così il quotidiano tedesco racconta l’elezione di Lagalla (Di martedì 14 giugno 2022) “La mafia vive”: il titolo sbattuto in apertura di prima pagina, con una veduta di Palermo dall’alto. così il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, uno dei più autorevoli in Germania, racconta le elezioni comunali di domenica scorsa e la vittoria del candidato di centrodestra Roberto Lagalla. Un reportage che ripercorre tutta la giornata del voto, dal caos all’apertura dei seggi per la mancanza dei presidenti di sezione fino alla gioia della città a tarda sera per la promozione del Palermo calcio in Serie B dopo la vittoria contro il Padova allo Stadio Barbera. “E la gente guardava il calcio” è infatti il titolo interno, a pagina 3 del quotidiano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “La”: il titolo sbattuto in apertura di prima pagina, con una veduta didall’alto.ilSüddeutsche Zeitung, uno dei più autorevoli in Germania,le elezioni comunali di domenica scorsa e la vittoria del candidato di centrodestra Roberto. Un reportage che ripercorre tutta la giornata del voto, dal caos all’apertura dei seggi per la mancanza dei presidenti di sezione fino alla gioia della città a tarda sera per la promozione delin Serie B dopo la vittoria contro il Padova allo Stadio Barbera. “E lail” è infatti il titolo interno, a pagina 3 del. ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Ricapitolando: quando a #Palermo il #Movimento5Stelle prende la metà dei voti, sono tutti onesti, belli e felici co… - repubblica : Le elezioni di Palermo secondo i giornali tedeschi: 'La mafia vive' [di Sara Scarafia] - GiuseppeConteIT : Oggi a Borgo Vecchio, a #Palermo, ho incontrato cittadini e imprenditori che si sono ribellati alla mafia. Avevo as… - anubi_matt : RT @vignettisti: #Palermo intanto si conferma come la pietra dello scandalo: seggi chiusi per molte ore, a causa dell’assenza dei relativi… - vignettisti : #Palermo intanto si conferma come la pietra dello scandalo: seggi chiusi per molte ore, a causa dell’assenza dei re… -