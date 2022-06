(Di martedì 14 giugno 2022) Gianluca, ex portiere della Nazionale Italiana, ha parlato di Gianluigie non solo inai nostri microfoni

Come per esempio Gianluigi, che più volte è stato in predicato di passare in bianconero ...scritto dopo l'annuncio dell'acquisizione di una quota dell'Atalanta da parte di Stephen. ......microfoni di Calciomercato.com anche l'ex bandiera Gianluca: 'Non penso che Onana venga e faccia subito il titolare. È diverso rispetto al dualismo ad esempio che c'è al PSG fra... Pagliuca: “Donnarumma denigrato dai tifosi del Milan” | ESCLUSIVA Dopo una stagione 2020/21 da protagonista assoluto, culminata con la vittoria dell’Europeo, Gianluigi Donnarumma sperava di vivere un anno d’esordio al PSG di ...