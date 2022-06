Pagelle Italia Irlanda U21: Cambiaghi super, Pellegri tenace (Di martedì 14 giugno 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria: Pagelle Italia Irlanda U21 Le Pagelle dei protagonisti del match tra Italia e Irlanda U21, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. TOP: Cambiaghi, Rovella, Pellegri FLOP: Plizzari VOTI Italia U21 (4-4-2): Plizzari 5.5; Okoli 7, Pirola 6.5, Viti 6.5, Parisi 6.5 (66’ Quagliata 6.5); Cambiaso 6, Ricci 6.5, Rovella 6.5 (88’ Ranocchia sv), Bove 6 (66’ Miretti 6); Pellegri 7 (82’ Esposito), Cambiaghi 8 (88’ Colombo sv). Ct.: Nicolato. Irlanda U21 (4-4-2): Maher 5.5; Bagan 6 (45’ Lyon 5.5), McGuinness 4, Cashin 6 (82’ O’Brien), O’Connor 6; Wright 5, Kilkenny 5 (62’ ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria:U21 Ledei protagonisti del match traU21, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. TOP:, Rovella,FLOP: Plizzari VOTIU21 (4-4-2): Plizzari 5.5; Okoli 7, Pirola 6.5, Viti 6.5, Parisi 6.5 (66’ Quagliata 6.5); Cambiaso 6, Ricci 6.5, Rovella 6.5 (88’ Ranocchia sv), Bove 6 (66’ Miretti 6);7 (82’ Esposito),8 (88’ Colombo sv). Ct.: Nicolato.U21 (4-4-2): Maher 5.5; Bagan 6 (45’ Lyon 5.5), McGuinness 4, Cashin 6 (82’ O’Brien), O’Connor 6; Wright 5, Kilkenny 5 (62’ ...

