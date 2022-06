Padova | lesione muscolare per Valentini | decisivo il contrasto nel match di Palermo

(Di martedì 14 giugno 2022) Il comunicato ufficiale delin seguito all'infortunio subito da Nahuelnelcontro ilvalido per l'accesso in Serie B

Pubblicità

Padova Goal

...sbattuto con tutta probabilit in malo modo sul fondale e la caduta gli ha provocato una... Rischio paralisi Il 15enne stato elitrasportato all'ospedale didopo che il personale del Suem ...Il 15enne tuffandosi ha sbattuto contro sul fondale procurandosi una sospettaspinale. ...Suem che hanno chiesto anche l'intervento dell'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di. ... Padova, lesione muscolare per Valentini: gli aggiornamenti Il comunicato ufficiale del Padova in seguito all'infortunio subito da Nahuel Valentini nel match contro il Palermo valido per l'accesso in Serie B ...Il Calcio Padova comunica che, in seguito ad un contrasto di gioco durante la finale playoff Palermo-Padova, il difensore Nahuel Valentini ha subito una lesione muscolare con vasto ematoma ...