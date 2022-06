OVERKIND – In tutti gli store digitali il nuovo album della rock band veronese (Universal Music Italia) (Di martedì 14 giugno 2022) L’album OVERKIND, come suggerisce l’artwork, è incentrato sullo Yin e lo Yang, vale a dire il concetto di dualità presente nella filosofia cinese (taoista) in cui si ricorda che in tutte le cose naturali e umane sono presenti due realtà contrapposte ma legate saldamente e che spesso si sovrappongono tra di loro faticando, a volte, a riconoscerne nettamente i confini. Per questo i brani trattano l’odio e l’amore, il buio e la luce, la morte e la vita, l’impulso e la ragione. Il brano “186 STEPS” (Universal Music Italia), è il singolo che apre il nuovo album degli OVERKIND, brano che viene concepito durante un tour della band in est Europa. Tornando dalla Slovacchia il gruppo decide di visitare il campo di sterminio ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 14 giugno 2022) L’, come suggerisce l’artwork, è incentrato sullo Yin e lo Yang, vale a dire il concetto di dualità presente nella filosofia cinese (taoista) in cui si ricorda che in tutte le cose naturali e umane sono presenti due realtà contrapposte ma legate saldamente e che spesso si sovrappongono tra di loro faticando, a volte, a riconoscerne nettamente i confini. Per questo i brani trattano l’odio e l’amore, il buio e la luce, la morte e la vita, l’impulso e la ragione. Il brano “186 STEPS” (), è il singolo che apre ildegli, brano che viene concepito durante un tourin est Europa. Tornando dalla Slovacchia il gruppo decide di visitare il campo di sterminio ...

Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - In tutti gli store il nuovo album della rock band veronese Overkind - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - In tutti gli store il nuovo album della rock band veronese Overkind - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - In tutti gli store il nuovo album della rock band veronese Overkind - apetrazzuolo : MUSICA - In tutti gli store il nuovo album della rock band veronese Overkind - napolimagazine : MUSICA - In tutti gli store il nuovo album della rock band veronese Overkind -