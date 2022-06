Ostigard al Napoli | acquisto in chiusura | le cifre Quel paragone con Cannavaro

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Ostigard sempre più vicino al Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, c'è ancora distanza con il Brighton per Ostigard, le ultime sulla trattativa - infoitsport : Gazzetta: il Napoli spera di definire la trattativa per Ostigard entro fine giugno - ilNapolista - infoitsport : 'Mi manda Cannavaro', ecco lo slogan con cui Ostigard potrebbe presentarsi a Napoli: retroscena clamoroso - infoitsport : Ostigard sarà il quarto centrale del Napoli. Le cifre dell'affare. Retroscena su Fabio Cannavaro -

Tutto Napoli

Affare, cifre e dettagli dello stipendio Il Brighton chiede 6 milioni più bonus. Iloffre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto: Tutte le news sul ...L'obiettivo è averlo a Dimaro Firenze 17/01/2022 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Genoa / foto Image Sport nella foto: LeoIlcontinua a lavorare per portare in squadra ... Sky - Ostigard al Napoli, c’è ancora distanza: la richiesta del Brighton Marco Demicheli, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulla trattativa Ostigard-Napoli: “La richiesta del Brighton è di circa 10 milioni di euro tra parte f ...Il norvegese si è messo in mostra al Genoa: sul display del telefono la foto del difensore azzurro campione del mondo ...