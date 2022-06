Orrore a Catania: è morta la bambina che era sparita. L'ha fatta ritrovare la mamma (Di martedì 14 giugno 2022) E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Sarebbe stata la madre a fare trovare il corpo della figlia di 5 anni di cui aveva denunciato ieri il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 giugno 2022) E' stato trovato il cadavere di Elena, ladi cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Sarebbe stata la madre a fare trovare il corpo della figlia di 5 anni di cui aveva denunciato ieri il ...

