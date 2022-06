Ornella Muti | la famiglia si allarga | dopo il ‘ritorno di fiamma’ il lieto annuncio

(Di martedì 14 giugno 2022) Le parole diriempiono tutti di gioia. L’attrice rivela unmolto felice, new entry inha voluto condividere con tutti una delle gioie più grandi di sempre, un avvenimento che l’ha portata quasi a toccare il cielo con un dito. L’attrice infatti ha affermato di essere più che pronta ad accogliere a braccia aperte un nuovo membro della sua. Sapete di chi si tratta? E così, come leggiamo su gossipetv, l’attrice che ha raggiunto l’età di 62 anni ha dato ilattraverso il suo profilo Instagram. Un qualcosa che è avvenuto proprio domenica 12 giugno. Un evento molto felice per la donna, una gioia che si può quasi toccare con mano tra le parole condivise ...

La famiglia si allarga sotto gli occhi increduli della rete.annuncia l'emozionante novità e ringrazia chi di dovere. I fan si sciolgono. Ad aggiungersi al momento più emozionante di questo 2022, per l'attrice, indetto dalla nascita ...è diventata di nuovo nonna : la famosa attrice ha già tre nipoti e ieri, domenica 12 giugno, è arrivato il quarto. Nelle scorse ore,infatti ha partorito Carol, la compagna di suo figlio ...Durante le riprese di “Innamorato pazzo”, Celentano e Ornella Muti sembrarono molto in sintonia, tanto da far nascere gossip continui su un loro presunto flirt. Soltanto a distanza di decenni, nel ...Dopo il grande affiatamento dimostrato nelle scorse edizioni, per Sanremo 2023 il conduttore avrebbe scelto ancora lei. Su chi punto Amadeus ...