Ormai lo Spread è senza freni | la salita impressionante La speculazione sull' Italia dilaga

(Di martedì 14 giugno 2022) Niente da fare, i mercati di mezza Europa ancora non riescono a digerire la stretta sui tassi annunciata, ma telefonata da tempo, da Christine Lagarde. Dopo il venerdì nero in cui Piazza Affari ha bruciato quasi 40 miliardi di capitalizzazione, sprofondando del 5,1%, anche ieri Borsa ehanno accusato il colpo. I rendimenti sul Btpno a 10 anni, hanno sfondato il muro del 4%, toccando i valori massimi dal 2014. Il differenziale con i Bund, invece, ha toccato i 244 punti base, dopo i 232 di venerdì, per poi ripiegare a 237. Male, malissimo, anche la Borsa, anche se nulla a che vedere con il crollo di quattro giorni fa. Piazza Affari ha chiuso gli scambi a -2,7% anche e non solo'onda della partenza fiacca di Wall Steet, spaventata dall'inflazione americana all'8,6% e dal conseguente timore per una nuova, anticipata, ...

Pubblicità

tempoweb : #Spread a 237, ormai è senza freni. Borse ancora a picco, la speculazione dilaga #economia #italia #14giugno… - Socratico_ : RT @muenzenberg: #Spread vede quota 250. #Panico fra le banche: il #Btp decennale ormai al 4% di rendimento #azzera il #valore di quelli ch… - piaso73 : RT @muenzenberg: #Spread vede quota 250. #Panico fra le banche: il #Btp decennale ormai al 4% di rendimento #azzera il #valore di quelli ch… - TricolorVanda : RT @muenzenberg: #Spread vede quota 250. #Panico fra le banche: il #Btp decennale ormai al 4% di rendimento #azzera il #valore di quelli ch… - PaoloScorpio : RT @muenzenberg: #Spread vede quota 250. #Panico fra le banche: il #Btp decennale ormai al 4% di rendimento #azzera il #valore di quelli ch… -

Sky Tg24

... i cui rendimenti del decennale si sono portati oltre il 4% per la prima volta dalla fine del 2013, con unonei confronti del Bund chesi è spinto fino a 248 punti base. In programma ...... segnala che la stagione del denaro a basso costo, la "benzina" del Toro, èalle spalle. Non ... ai massimi dal 2013 oltre la barriera del 4%, con loa 237 punti. In entrambi i casi, all'... Triplicati i tassi di interesse dei mutui: colpa dello spread, ecco perché Dopo il venerdì nero in cui Piazza Affari ha bruciato quasi 40 miliardi di capitalizzazione, sprofondando del 5,1%, anche ieri Borsa e spread hanno accusato il colpo. I rendimenti sul Btp italiano a ...Lo spread continua a correre e battere nuovi record. Ha ormai raggiunto i livelli di maggio 2020, quando lo scoppio della pandemia aveva messo a rischio la stessa stabilità dell'euro, prima dell'inter ...